З "Ощадбанку" зникли $157 млн, арештовані в справі Онищенка, – НАБУ

Наразі невідомо, куди і за яких обставин вказані кошті були перераховані

Арештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

"Наразі Національне антикорупційне бюро намагається встановити долю близько 156,8 мільйонів доларів США та 218,1 тис. грн, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком та були арештовані за рішенням суду від 24.05.2016 на рахунках в ПАТ "Ощадбанк" в рамках розслідування так званої "газової справи", - йдеться у заяві НАБУ у середу.

"Як встановили детективи НАБУ, станом на 17.10.2017, незважаючи на наявні обтяження (нескасоване та неоскаржене рішення суду про їхній арешт), дані кошти зникли з рахунків у ПАТ "Державний ощадний банк України", - повідомляє НАБУ.

Згідно з інформацією бюро, в "Ощадбанку" це пояснили тим, що кошти були нібито перераховані до державного бюджету України на підставі вироку Краматорського суду Донецької області, яким було "затверджено угоду про визнання винуватості з громадянином Аркадієм К".

В НАБУ заявили, що допитали посадових осіб банку, проте ті не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування вказаних сум в рахунок держбюджету, "посилаючись на заборону розголошувати ці відомості".

"Таким чином, наразі невідомо, куди і за яких обставин вказані кошті були перераховані", - заявляють в НАБУ.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ПАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування" у грудні 2015 року.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого ПАТ "Укргазвидобування" спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.

Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.