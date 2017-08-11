З "Ощадбанку" зникли $157 млн, арештовані в справі Онищенка, – НАБУ
"Наразі Національне антикорупційне бюро намагається встановити долю близько 156,8 мільйонів доларів США та 218,1 тис. грн, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком та були арештовані за рішенням суду від 24.05.2016 на рахунках в ПАТ "Ощадбанк" в рамках розслідування так званої "газової справи", - йдеться у заяві НАБУ у середу.
"Як встановили детективи НАБУ, станом на 17.10.2017, незважаючи на наявні обтяження (нескасоване та неоскаржене рішення суду про їхній арешт), дані кошти зникли з рахунків у ПАТ "Державний ощадний банк України", - повідомляє НАБУ.
Згідно з інформацією бюро, в "Ощадбанку" це пояснили тим, що кошти були нібито перераховані до державного бюджету України на підставі вироку Краматорського суду Донецької області, яким було "затверджено угоду про визнання винуватості з громадянином Аркадієм К".
В НАБУ заявили, що допитали посадових осіб банку, проте ті не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування вказаних сум в рахунок держбюджету, "посилаючись на заборону розголошувати ці відомості".
"Таким чином, наразі невідомо, куди і за яких обставин вказані кошті були перераховані", - заявляють в НАБУ.
Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ПАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.
Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування" у грудні 2015 року.
За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 млрд грн, внаслідок чого ПАТ "Укргазвидобування" спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.
Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат України Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.
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