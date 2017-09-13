З острова Сен-Мартен евакуювали двох українців через ураган "Ірма"

Два громадянина України евакуйовані з острова Сен-Мартен на острів Мартініка (заморські департаменти Франції в Карибському басейні) через ураган "Ірма".

"Евакуйовано двох громадян України з острова Сен-Мартен на острів Мартініка", - йдеться в повідомленні прес-служби департаменту консульської служби МЗС, пише LB.ua.

Зазначено, що загрози їхньому життю немає.

Раніше Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від відвідування прибережних регіонів Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс, Віргінських островів, Пуерто-Ріко, Багамських островів, Куби і штату Флорида в США в зв'язку з наближенням урагану "Ірма".

Вранці у вівторок, 12 вересня, "Ірма" втратила статус урагану. Швидкість вітру помітно зменшилася, коли буревій дістався північних кордонів Флориди.

"Ірма" спочатку мала четверту категорію ураганів за шкалою Саффіра-Сімпсона і стала одним із наймасштабніших стихійних лих, від яких страждали острови Карибського моря та Сполучені Штати Америки. За оцінками експертів, збитки від урагану "Ірма", а також "Гарві", що кількома днями раніше завдав шкоди штатам Техас і Луїзіана, можуть сягнути сумарно 290 млрд дол. Розрахунки експертів базувалися на шкоді, завданій бізнесу, домогосподарствам, інфраструктурі та врожаям, зростанні вартості пального, а також на прогнозах збільшення рівня довгострокового безробіття.