З початком безвізу кількість українців на кордоні збільшилася на 7%
Порівняно із загальним середньодобовим показником по митницях Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей у 2017 році (49 817) їх кількість зросла на 7%, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Найбільше пасажирів виїхали через кордон у зоні діяльності Львівської митниці – 25 031 при середньодобовому показнику по цій митниці – 23 680 та Закарпатської – 17 961 при середньодобовому 14 009.
Здійснено митне оформлення 16 263 легкових та 2 338 вантажних авто. Порівняно із загальними середньодобовими показниками 2017 року їх кількість зросла на 16% та 18% відповідно.
Відзначимо, що станом на ранок понеділка, 12-го червня, безвізовим режимом з Європою скористалося 1894 громадянина України.
Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.
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