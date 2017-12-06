З початком безвізу кількість українців на кордоні збільшилася на 7%

З початку дії безвізового режиму загальна кількість пасажирів, які перетнули митний кордон у зоні діяльності митниць, які є суміжними з країнами Європейського Союзу, склала 53 428 осіб.

Порівняно із загальним середньодобовим показником по митницях Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей у 2017 році (49 817) їх кількість зросла на 7%, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Найбільше пасажирів виїхали через кордон у зоні діяльності Львівської митниці – 25 031 при середньодобовому показнику по цій митниці – 23 680 та Закарпатської – 17 961 при середньодобовому 14 009.

Здійснено митне оформлення 16 263 легкових та 2 338 вантажних авто. Порівняно із загальними середньодобовими показниками 2017 року їх кількість зросла на 16% та 18% відповідно.

Відзначимо, що станом на ранок понеділка, 12-го червня, безвізовим режимом з Європою скористалося 1894 громадянина України.

Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.