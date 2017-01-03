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На 45% більше податків заплатили українці з початку 2017 року

Надходження єдиного соціального внеску за перші два місяці року склали 22,6 млрд грн
За перші місяці 2017 року українці заплатили 21 млрд грн податків, що на 45% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
На 45% більше податків заплатили українці з початку 2017 року Фото: з вільних джерел

"Офіційні дані, які ми маємо станом на 1 березня, говорять про наступне. У січні-лютому 2017 року в Україні надійшло податку на доходи фізичних осіб 21 млрд грн. Це на 45% більше ніж в січні-лютому 2016 року, або на 6,5 млрд грн", - повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні уряду, інформує Еспресо.TV.

Міністр додав, що в лютому показники істотно кращі, ніж в січні, оскільки базувалися вже на підвищеній вдвічі мінімальній заробітній платі в 3200 грн на місяць.

Рева додав, що надходження єдиного соціального внеску за перші два місяці року склали 22,6 млрд грн, що на 3,12 млрд грн, або 16,5% більше, ніж за два місяці минулого року.

Зазначимо, що Державна казначейська служба в поточному році планує впровадити систему сплати податків і зборів через єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками самостійно на базі звітності платника податків.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, що мінімізує ризик корупції в органах Державної фіскальної служби і поліпшує інвестиційний клімат у країні.

 

 

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01 03 2017 15:05
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