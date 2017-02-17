З початку АТО загинули 1767 цивільних, - Нацполіція

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 1767 мирних жителів.

Національна поліція України надала дані про кількість загиблих та постраждалих серед мирних жителів за час антитерористичної операції на запит "Громадського радіо".

Зазначається, що лист, який підписав заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Руслан Дударець, датовано 8 лютого. Тому там принаймні не враховано вчорашню інформацію.

Увечері 16 лютого бойовики знов обстріляли Авдіївку - за даними поліції, загинув один мирний житель, ще двох поранено.

За даними на 8 лютого, на Донбасі під час проведення АТО загинули 1767 мирних жителів. Поранення отримав 2871 цивільний.

Нагадаємо, що дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомляє, що в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 1 млн дітей.

Окрім того, з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.