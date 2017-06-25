З початку безвізу до ЄС не пустили 33 українців

З початку дії безвізового режиму до Євросоюзу не пустили 33 українців.

Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, інформує сайт МВС.

За його словами, з 11 червня станом на 00.00 годин 23 червня прикордонна служба України оформила 741 тисячу 795 громадян, які виїхали до Європейського Союзу. З них 156 тисяч 916 - за біометричними паспортами. Він наголосив, що це становить 29% від загальної кількості.

Перший заступник голови Держприкордонслжуби нагадав, що є певний перелік вимог та причин, на підставі яких людині можуть відмовити у перетині кордону.

"Коли виникають якісь проблеми та питання, то вони, як правило, вирішуються на місці. Але ще не зафіксовано випадку, щоб із Польщі, наприклад, когось повернули за порушення терміну перебування як студента. В кожному конкретному випадку компетентні органи розбираються ретельно в тій чи іншій ситуації", - додав Серватюк.

Як відомо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.