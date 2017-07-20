З початку безвізу третина українців скористалися біометричними паспортами
"Якщо говорити про тенденції першого місяця дії "безвізу", то українці в черговий раз продемонстрували, що досить спокійно сприймають будь-які нововведення, навіть такі, як "безвіз". Ми не спостерігаємо серйозного збільшення навантаження на пункти пропуску й збільшення кількості українців, які виїжджають за кордон у Європейський Союз", – заявив речник відомства Олег Слободян, повідомляють "Українські новини".
Водночас Слободян визнав, що активізація виїзду все-таки спостерігається.
За його словами, близько третини українців, які перетнули кордон з ЄС із 11 липня, скористалися біометричними паспортами.
При цьому Слободян наголосив, що більшість із них отримали паспорти в 2015-му і 2016 роках.
"Якщо говорити конкретно про тих, хто скористався "безвіком", тобто мав тільки біометричний паспорт без віз і будь-яких інших документів, то таких з 11 червня станом на сьогодні 120 тисяч 852 осіб, що становить близько 5% всіх українців, які перетнули кордони із країнами ЄС за цей час", – сказав він.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.
Відзначимо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.
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