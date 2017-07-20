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З початку безвізу третина українців скористалися біометричними паспортами

Активізація виїзду спостерігається, але не сильна
Державна прикордонна служба не зафіксувала суттєвого збільшення кількості громадян України, які перетинають кордон, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом.
З початку безвізу третина українців скористалися біометричними паспортами Фото: zik.ua

"Якщо говорити про тенденції першого місяця дії "безвізу", то українці в черговий раз продемонстрували, що досить спокійно сприймають будь-які нововведення, навіть такі, як "безвіз". Ми не спостерігаємо серйозного збільшення навантаження на пункти пропуску й збільшення кількості українців, які виїжджають за кордон у Європейський Союз", –  заявив речник відомства Олег Слободян, повідомляють "Українські новини".

Водночас Слободян визнав, що активізація виїзду все-таки спостерігається.

За його словами, близько третини українців, які перетнули кордон з ЄС із 11 липня, скористалися біометричними паспортами.

При цьому Слободян наголосив, що більшість із них отримали паспорти в 2015-му і 2016 роках.

"Якщо говорити конкретно про тих, хто скористався "безвіком", тобто мав тільки біометричний паспорт без віз і будь-яких інших документів, то таких з 11 червня станом на сьогодні 120 тисяч 852 осіб, що становить близько 5% всіх українців, які перетнули кордони із країнами ЄС за цей час", – сказав він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що біометричні закордонні паспорти оформили близько 5 млн українців.

Відзначимо, що за перший місяць дії безвізового режиму між Україною та ЄСпонад 95 тисяч українців перетнули кордон з Євросоюзом без віз.

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20 07 2017 15:57
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