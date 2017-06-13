З початку дії безвізу зафіксовано шість випадків відмов українцям у в'їзді до країн ЄС

За понад дві доби в рамках дії безвізового режиму кордон між Україною і ЄС перетнули 2910 українців.

"Станом на 6 годину 13 червня кордон України до країн ЄС в рамках безвізу перетнуло 2910 наших співвітчизників. Це ті, що мали з собою лише біометричні паспорти", - повідомив на сторінці у Facebook речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

70% українців скористалися автомобільними пунктами пропуску, 7% - залізничними, ще 23% перетинали кордон в аеропортах.

За словами речника ДПСУ, за цей час зафіксовано 6 випадків відмов, 4 з яких стосуються порушення міграційного законодавства. Двом українцям не дозволили в’їзд, оскільки вони не змогли підтвердити мету свого перебування.

"Двох наших співвітчизників повернули служби Італії, оскільки останні не змогли підтвердити належний рівень фінансового забезпечення та не мали зворотніх квитків", - пояснив Олег Слободян.

Нагадаємо, що з початку дії безвізового режиму загальна кількість пасажирів, які перетнули митний кордон у зоні діяльності митниць, які є суміжними з країнами Європейського Союзу, склала 53 428 осіб.