З початку дня бойовики 10 разів обстріляли сили ЗСУ: один український військовий загинув
Один український військовий загинув, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Зокрема, на маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Павлопіль, Талаковку і Гнутово. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вів вогонь снайпер.
На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку і Новоселовку Другу. На луганському напрямку з тих же видів озброєння обстріляли – Широкіно, Сизі і Станицю Луганську.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська вранці 20-го січня обстріляли цивільний автобус в районі н. п. Оленівка, який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.
Варто відзначити, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Також спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру заявив, що минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.
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