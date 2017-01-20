З початку дня бойовики 10 разів обстріляли сили ЗСУ: один український військовий загинув

З початку доби 20 січня в зоні проведення АТО зафіксували 10 обстрілів з боку бойовиків по силам ЗСУ.

Один український військовий загинув, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зокрема, на маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Павлопіль, Талаковку і Гнутово. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вів вогонь снайпер.

На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку і Новоселовку Другу. На луганському напрямку з тих же видів озброєння обстріляли – Широкіно, Сизі і Станицю Луганську.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська вранці 20-го січня обстріляли цивільний автобус в районі н. п. Оленівка, який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Варто відзначити, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру заявив, що минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.