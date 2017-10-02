З початку дня бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових в АТО, - штаб
"Російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим тиші. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутово, Павлопіль, Широкіно, Водяне. Загарбники застосовували РСЗВ БМ-21 Град, танки і міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки", – повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
На донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Авдіївку, а з гранатометів і стрілецької зброї – Новгородське, Невельское, Луганське та Зайцево. По українських позиціях в районі Авдіївки і Верхньоторецької вів вогонь снайпер.
На луганському – зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Кримське, а Новозвановку з гранатометів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі порушили "режим тиші", застосувавши на маріупольському напрямку "Гради", танки і міномети.
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