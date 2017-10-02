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З початку дня бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових в АТО, - штаб

Російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим тиші
З початку доби бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, втрат серед українських військових немає.
З початку дня бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових в АТО, - штаб Фото: з відкритих джерел

"Російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим тиші. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутово, Павлопіль, Широкіно, Водяне. Загарбники застосовували РСЗВ БМ-21 Град, танки і міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки", – повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Авдіївку, а з гранатометів і стрілецької зброї – Новгородське, Невельское, Луганське та Зайцево. По українських позиціях в районі Авдіївки і Верхньоторецької вів вогонь снайпер.

На луганському – зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Кримське, а Новозвановку з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі порушили "режим тиші", застосувавши на маріупольському напрямку "Гради", танки і міномети.

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