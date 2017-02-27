НОВИНИЗ початку нового дня проросійські бойовики на Донбасі здійснили на маріупольському напрямку 13 обстрілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку дня бойовики ведуть обстріли на маріупольському напрямку
У штабі АТО повідомляють, що ніч була відносно спокійною
Леонід Матюхін. Фото: ua.112.ua
Талаковку і Широкіно окупанти обстріляли з гранатометів, розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".
"Ніч пройшла відносно спокійно. Було 13 обстрілів, все на маріупольському напрямку. Не використовували міномети, тільки гранатомети і стрілецьку зброю. Обстрілювали Талаковку, Павлопіль, Водяне, Широкіно і Гнутово", - повідомив він.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. В результаті двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, двоє були травмовані.
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27 02 2017 08:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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