З початку дня бойовики ведуть обстріли на маріупольському напрямку

У штабі АТО повідомляють, що ніч була відносно спокійною

З початку нового дня проросійські бойовики на Донбасі здійснили на маріупольському напрямку 13 обстрілів.

Талаковку і Широкіно окупанти обстріляли з гранатометів, розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"Ніч пройшла відносно спокійно. Було 13 обстрілів, все на маріупольському напрямку. Не використовували міномети, тільки гранатомети і стрілецьку зброю. Обстрілювали Талаковку, Павлопіль, Водяне, Широкіно і Гнутово", - повідомив він.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. В результаті двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, двоє були травмовані.