Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

З початку дня бойовики ведуть обстріли на маріупольському напрямку

У штабі АТО повідомляють, що ніч була відносно спокійною
З початку нового дня проросійські бойовики на Донбасі здійснили на маріупольському напрямку 13 обстрілів.
З початку дня бойовики ведуть обстріли на маріупольському напрямку Леонід Матюхін. Фото: ua.112.ua

Талаковку і Широкіно окупанти обстріляли з гранатометів, розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"Ніч пройшла відносно спокійно. Було 13 обстрілів, все на маріупольському напрямку. Не використовували міномети, тільки гранатомети і стрілецьку зброю. Обстрілювали Талаковку, Павлопіль, Водяне, Широкіно і Гнутово", - повідомив він.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 62 рази обстріляли українські позиції. В результаті двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення, двоє були травмовані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2017 08:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.