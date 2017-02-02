З початку доби бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ: загиблих та поранених немає, - Матюхін

Станом на ранок 2 лютого в зоні проведення АТО зафіксовано 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

"Ніч пройшла не набагато краще, ніж учора. Не відбулося очікувана перемир'я, про яке говорили всі в Авдіївці. З реактивних систем залпового вогню "Град", 152-мм мінометів вночі окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. Буквально недавно 120-мм артилерія і танк вели вогонь по наших позиціях. На маріупольському напрямку реактивної системою "Партизан" вели вогонь по Широкіно. По інших населених пунктах гранатомети, стрілецька зброя, великокаліберні кулемети. Це Талаківка, Новотроїцьке, Гнутово. Всього 11 обстрілів на цю хвилину. На щастя, зараз ні поранених, ні загиблих серед наших військових немає", – повідомив керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

За словами керівника прес-центру, "скрізь, де можна вести вогонь, де бойовики ведуть вогонь з населених пунктів, наші відкривають вогонь, але ведуть вогонь з гранатометів і стрілецької зброї".

"Наскільки мені відомо, обстріли по ремонтникам також були. Там, наскільки я знаю, жертв не було", – додав Матюхін.

Нагадаємо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.

Окрім того, станом на 7:00 2 лютого з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, евакуйовані 149 осіб, з них 77 – діти.

Варто відзначити, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.