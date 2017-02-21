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З початку доби бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Наразі в штабі АТО уточнюють втрати
Станом на ранок у зоні проведення АТО зафіксували 14 обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських військовиків.
З початку доби бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

"Ніч пройшла неспокійно. Якщо вчора можна було говорити про те, що відбувалося деяке зниження ескалації конфлікту, то сьогодні цього вже сказати не можна. На цю хвилину вже є 14 обстрілів. Якщо вчора найважче, що використовували (бойовики, – ред.), це гранатомети, то сьогодні вночі використовували міномети різного калібру.

На маріупольському напрямку зі 120-мм обстрілювали Широкине, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Гнутове, Водяне, Павлопіль, Широкине. По Тарамчуку – із БМП. На донецькому напрямку використовували міномети 82-го калібру. Обстрілювали Авдіївку. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Луганське", – розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

За словами керівника прес-центру штабу АТО, наразі втрати уточнюють.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 74 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в результаті двоє українських військових поранені, ще сім травмовані.

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21 02 2017 09:36
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