З початку доби бойовики 14 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Станом на ранок у зоні проведення АТО зафіксували 14 обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських військовиків.

"Ніч пройшла неспокійно. Якщо вчора можна було говорити про те, що відбувалося деяке зниження ескалації конфлікту, то сьогодні цього вже сказати не можна. На цю хвилину вже є 14 обстрілів. Якщо вчора найважче, що використовували (бойовики, – ред.), це гранатомети, то сьогодні вночі використовували міномети різного калібру.

На маріупольському напрямку зі 120-мм обстрілювали Широкине, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Гнутове, Водяне, Павлопіль, Широкине. По Тарамчуку – із БМП. На донецькому напрямку використовували міномети 82-го калібру. Обстрілювали Авдіївку. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Луганське", – розповів керівник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

За словами керівника прес-центру штабу АТО, наразі втрати уточнюють.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 74 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в результаті двоє українських військових поранені, ще сім травмовані.