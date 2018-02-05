З початку доби бойовики 17 разів застосували заборонену зброю

"Найбільшу активність противник проявляє в районі населених пунктів Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Троїцьке, Водяне, Широкине, Лебединське, де застосовуючи вогонь артилерії та мінометів намагався витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій", - інформує прес-служба ООС.

Ворог 17 разів застосував заборонену зброю. Підрозділи, які задіяні боєм дають адекватну відповідь. Більшість вогневих засобів противника подавлено. На решті ділянок війська приведені у повну бойову готовність.

"О 15.45, в районі населеного пункту Широкине, що неподалік Маріуполя, по завершенню обстрілу противником з артилеріі виявлено відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку", - йжеться в повідомленні.

Загиблих та поранених під час ведення бойових дій станом на 17 годину не має.