З початку доби бойовики 17 разів застосували заборонену зброю
"Найбільшу активність противник проявляє в районі населених пунктів Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Троїцьке, Водяне, Широкине, Лебединське, де застосовуючи вогонь артилерії та мінометів намагався витіснити наші підрозділи із зайнятих позицій", - інформує прес-служба ООС.
Ворог 17 разів застосував заборонену зброю. Підрозділи, які задіяні боєм дають адекватну відповідь. Більшість вогневих засобів противника подавлено. На решті ділянок війська приведені у повну бойову готовність.
"О 15.45, в районі населеного пункту Широкине, що неподалік Маріуполя, по завершенню обстрілу противником з артилеріі виявлено відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Командуванням вживаються заходи щодо його розшуку", - йжеться в повідомленні.
Загиблих та поранених під час ведення бойових дій станом на 17 годину не має.
Нагадаємо, що за добу, 1 травня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 52 обстріли позицій ЗСУ, з них 13 з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Поранено двох українських військовослужбовців.
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