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З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб АТО

Одного українського воїна було поранено
Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти українських військ.
З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб АТО Фото: з вільних джерел

Ситуація в зоні проведення АТО залишається контрольованою, хоча з початку доби ворог здійснив 18 обстрілів позицій Збройних Сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Опорні пункти поблизу Водяного обстрілював з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях в районі Пісків та Зайцевого гатив з великокаліберних кулеметів. В районі Пісків також активно діяв ворожий снайпер.

Поблизу Маріуполя ворог обстріляв з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї захисників Красногорівки. З великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Захисників Широкиного обстрілював зі стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького не давав спокою ворожий снайпер.

На Луганщині ворог гатив зі 120 мм міномету по наших позиціях в районі Сизого.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.

Одного українського воїна було поранено.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.

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