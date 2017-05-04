З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб АТО
Ситуація в зоні проведення АТО залишається контрольованою, хоча з початку доби ворог здійснив 18 обстрілів позицій Збройних Сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Опорні пункти поблизу Водяного обстрілював з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях в районі Пісків та Зайцевого гатив з великокаліберних кулеметів. В районі Пісків також активно діяв ворожий снайпер.
Поблизу Маріуполя ворог обстріляв з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї захисників Красногорівки. З великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Захисників Широкиного обстрілював зі стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького не давав спокою ворожий снайпер.
На Луганщині ворог гатив зі 120 мм міномету по наших позиціях в районі Сизого.
Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.
Одного українського воїна було поранено.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців отримали поранення.
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