З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб

Оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається напруженою, з ознаками відносного загострення на окремих ділянках лінії зіткнення, що спричинене підвищенням активності ворожої артилерії.

З початку доби російсько-окупаційні бандформування 18 разів обстрілювали опорні пункти ЗС України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій частині фронту загарбники лише два рази відкривали вогонь по наших оборонних укріплення. Однак обидва обстріли були здійснені противником зі 122-мм артилерійських систем, з яких бойовики ще вночі вдарили по наших позиціях в районі Широкиного та Водяного.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди вдавались до збройних провокацій північно-східніше Авдіївки - поблизу селищ Кам'янка та Новоселівка Друга. Ще до світанку окупанти тричі відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік цих населених пунктів з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Саме на цій ділянці лінії зіткнення сьогодні зафіксовано найбільше ворожих обстрілів. Зокрема, в районі Бахмутської траси незаконні збройні формування неодноразово впродовж дня накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів, котрі тримають оборону в поблизу Кримського. Там же зі 120-мм мінометів противник бив по наших опорних пунктах неподалік Новотошківського, а у Попаснянському районі - поблизу Новоолександрівки. Окрім того, бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів в районі Новозванівки, Щастя, Лобачевого та Нижньотеплого.

Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні жоден військовослужбовець ЗС України не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО бойовики 29 разів відкривали вогонь, тричі з яких - з забороненої зброї.