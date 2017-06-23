Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб

Жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав
Оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається напруженою, з ознаками відносного загострення на окремих ділянках лінії зіткнення, що спричинене підвищенням активності ворожої артилерії.
З початку доби бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб Фото: facebook.com/ato.news

З початку доби російсько-окупаційні бандформування 18 разів обстрілювали опорні пункти ЗС України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій частині фронту загарбники лише два рази відкривали вогонь по наших оборонних укріплення. Однак обидва обстріли були здійснені противником зі 122-мм артилерійських систем, з яких бойовики ще вночі вдарили по наших позиціях в районі Широкиного та Водяного.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди вдавались до збройних провокацій північно-східніше Авдіївки - поблизу селищ Кам'янка та Новоселівка Друга. Ще до світанку окупанти тричі відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік цих населених пунктів з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Саме на цій ділянці лінії зіткнення сьогодні зафіксовано найбільше ворожих обстрілів. Зокрема, в районі Бахмутської траси незаконні збройні формування неодноразово впродовж дня накривали щільним вогнем з мінометів калібру 120 й 82 мм, 122-мм артилерії позиції українських воїнів, котрі тримають оборону в поблизу Кримського. Там же зі 120-мм мінометів противник бив по наших опорних пунктах неподалік Новотошківського, а у Попаснянському районі - поблизу Новоолександрівки. Окрім того, бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів в районі Новозванівки, Щастя, Лобачевого та Нижньотеплого.

Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні жоден військовослужбовець ЗС України не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО бойовики 29 разів відкривали вогонь, тричі з яких - з забороненої зброї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2017 19:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.