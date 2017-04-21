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З початку доби бойовики 21 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб

Один український військовослужбовець отримав поранення
Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою Збройними Силами України (ЗСУ).
З початку доби бойовики 21 раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб Фото: з вільних джерел

З початку доби російсько-терористичні підрозділи 21 раз обстріляли позиції українських військ, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, противник вогнем мінометів калібру 120-мм накривав захисників Новотроїцького. По оборонцях Мар’їнки застосовував танки, 82-міліметрові міномети, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по опорних пунктах в районі Водяного та Лебединського. З автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях у районі населеного пункту Гнутове. Зі стрілецької зброї обстріляв морських піхотинців поруч Широкиного. Поблизу Мар’їнки та Лебединського активізувались ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, позиції у районі Троїцького ворог обстріляв з 120-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч населеного пункту Піски ворог вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З підствольних гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по оборонцях Зайцевого, а з протитанкових гранатометів – по захисниках Авдіївки.

Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ, застосовуючи танки, БМП і міномети, відкривали вогонь 47 разів, в результаті двоє українських воїнів загинули, ще вісім отримали поранення.

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