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З початку доби бойовики 39 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед українських військових немає
В зоні проведення АТО на Донбасі з початку доби вже зафіксовано майже чотири десятки ворожих обстрілів.
З початку доби бойовики 39 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

"Нещодавно почали обстрілювати з мінометів на луганському напрямку. На донецькому напрямку обстрілювали Піски з 120 і 82-мм мінометів, Авдіївку та Троїцьке, з гранатометів і стрілецької зброї Невельске, Зайцево, Луганське. БТР противника вів вогонь по Водяному, снайпер і БМП за Широкиному. На цю хвилину зафіксовано 39 обстрілів, втрат немає", - розповів речник прес-центру штабу Операції Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, що українські військові попереджали, що будуть відкрити вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків після 16:30.

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