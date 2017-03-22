З початку доби бойовики 49 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб

Починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО не припиняються, бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ (Збройних сил України).

Найбільше ворог обстрілював опорні пункти Маріупольського напрямку. Зранку, захисники Водяного були обстріляні важкою артилерією калібру 122мм. З мінометів калібру 120мм російсько-терористичні підрозділи обстрілювали морських піхотинців у Широкиному, а з мінометів 82мм калібру противник обстріляв захисників Павлополя. З крупнокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціям поблизу Павлопояі, Широкиного, Водяного та Чермалика, повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку противник наніс вогневий удар з артилерійських систем калібру 152мм по захисниках Зайцевого. З міномету калібру 120мм обстріляв захисників шахти Бутівка, а з міномету калібру 82мм – захисників Зайцевого та Авдіївки. По Авдіївці ворог також бив з протитанкових керованих ракет.

На Луганському напрямку більшість обстрілів ворог зосереджував по опорних пунктах поблизу Новозванівки та Кримського, по яких противник застосував міномети калібру 120мм та 82мм. Із гранатометів та крупнокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи обстрілювали захисників Новозванівки та станиці Луганської.

Незважаючи на значну кількість обстрілів українські воїни втрат не понесли.

Нагадаємо, що за минулу добу у зоні АТО терористи 76 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.