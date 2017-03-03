З початку доби бойовики 62 рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України.

Станом на 18.00 3 березня 2017 року зафіксовано 62 обстріли. Одного українського військового поранено, інформує прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Лебединське, а зі 120 міліметрових мінометів – Водяне, Красногорівку, Широкине. Також по Широкиному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети та стрілецька зброя – по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, Талаківці та Новогригорівці. По Водяному та Новотроїцькому вогонь вів і снайпер.

На Луганському напрямку з мінометів – Катеринівку, Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкових ракетних комплексів – Кримське.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, шахті Бутівці, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському.

Нагадаємо, що під час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.