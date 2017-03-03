З початку доби бойовики 62 рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб
Станом на 18.00 3 березня 2017 року зафіксовано 62 обстріли. Одного українського військового поранено, інформує прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Лебединське, а зі 120 міліметрових мінометів – Водяне, Красногорівку, Широкине. Також по Широкиному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети та стрілецька зброя – по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, Талаківці та Новогригорівці. По Водяному та Новотроїцькому вогонь вів і снайпер.
На Луганському напрямку з мінометів – Катеринівку, Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкових ракетних комплексів – Кримське.
На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, шахті Бутівці, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському.
Нагадаємо, що під час обстрілу проросійськими бойовиками Авдіївки 2 березня 9 танкових снарядів влучили в будівлю спостережного посту української сторони Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану