З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ

У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає

Упродовж поточної доби, 18 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

"Противник 4 рази порушував режим припинення вогню, половина з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку.

Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінним", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 17 червня, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.