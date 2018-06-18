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З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ

У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає
Упродовж поточної доби, 18 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ Фото: EPA/UPG

"Противник 4 рази порушував режим припинення вогню, половина з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку.

Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінним", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 17 червня, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.

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18 06 2018 20:53
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