З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ
"Противник 4 рази порушував режим припинення вогню, половина з яких із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Провокації проти наших підрозділів окупанти здійснили поблизу Новотошківського, на Луганському напрямку, в районах населених пунктів Південне, Кам’янка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку.
Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь та подавляли вогневі точки ворога, зберігаючи положення наших підрозділів незмінним", - йдеться у повідомленні.
У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 17 червня, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.
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