З початку доби бойовики двічі стріляли із забороненої Мінськими угодами артилерії

Оперативна обстановка в зоні проведення АТО сьогодні суттєвих змін не зазнала. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська найактивніше вдавалися до збройних провокацій ще до світанку, а вдень окупанти відносно знизили свою вогневу активність.

Всього було зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Двічі бойовики застосовували заборонене Мінськими угодами артилерійське озброєння, інформує прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Більшість порушень незаконними збройними формування умов припинення вогню сьогодні відбулась саме на цій ділянці лінії зіткнення. Важкого артилерійського озброєння противник не використовував. Однак з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших опорних пунктах, які розташовані в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар'їнки та Красногорівки.

Донецький напрямок. Тут окупанти з початку доби лише один раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. А саме - поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі, били в бік наших оборонних укріплень з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Луганський напрямок. Саме на даному напрямку проросійські незаконні збройні формування обидва рази застосовували заборонену артилерію. Зокрема, одразу після опівночі загарбники здійснили обстріл одного з наших опорних пунктів поблизу Кримського зі 152-мм артилерійських систем. А на світанку противник бив по позиціях сил АТО в районі Трьохізбенки з мінометів калібру 120 мм. Окрім того, по опівдні найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік урочища Шарів Кут, що у Станично-Луганському районі.

Жоден військовослужбовець ЗС України внаслідок бойових дій сьогодні не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі, п'ять з них вони били з важкого артилерійського озброєння.

Варто відзначити, що у вівторок, 20 червня, в зоні проведення антитерористичної операції один боєць отримав поранення.