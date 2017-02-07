З початку доби бойовики лише чотири рази порушували режим припинення вогню, – штаб АТО

Обстріли були зафіксовані тільки на Луганському та Донецькому напрямках

Від початку доби 2 липня станом на 18:00 один військовослужбовець ЗС України отримав поранення в зоні АТО, бойовики чотири рази обстрілювали позиції українських військових.

"Сьогодні оперативна обстановка в районі проведення АТО суттєво покращилась. Підрозділи російсько-окупаційних військ різко знизили свою вогневу активність вздовж усієї лінії бойового зіткнення. З початку доби бойовики лише 4 рази порушували режим припинення вогню. При чому ворожі обстріли були зафіксовані тільки на Луганському та Донецькому напрямках", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 2 липня 2017 року.

На Луганському напрямку одразу після опівночі незаконні збройні формування обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Станиці Луганської з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. На світанку бойовики випустили майже півдесятка мін із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм по оборонних укріпленнях ЗС України поблизу Кримського. А близько 9:00 ранку бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік селища Жовте. Згодом на цьому напрямку збройних провокацій не було.

На Донецькому напрямку окупанти сьогодні один раз відкривали вогонь по українських підрозділах. Зокрема, о другій половині дня бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї били по одному з опорних пунктів АТО в районі Зайцевого. На Приморському напрямку з початку доби і станом на цей час, незаконні збройні формування вогонь не відкривали. "Внаслідок ворожих обстрілів сьогодні зазнав поранень один військовослужбовець ЗС України. Не виключено, що із настанням сутінок загарбники можуть вдатися до нових збройних провокацій. Тому українські армійці продовжують пильно спостерігати за противником та готові рішуче діяти в разі будь-яких деструктивних дій ворога", – додають у штабі АТО. Нагадаємо, минулої доби в зоні АТО в результаті обстрілів позицій ЗСУ загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення і один травми.

Міністерство екології та природних ресурсів України разом з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів у Донецькій та Луганській областях, що несуть екологічну та техногенну загрозу.