З початку доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції української армії
Так, на Донецькому напрямку зранку противник з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї бив по захисниках шахти Бутівка. А близько 13 години бойовики відкрили вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по нашому опорному пункту біля Верхньоторецького.
У відповідь українські військові застосували зброю на ураження. У результаті цього протистояння отримав поранення один наш військовослужбовець. Постраждалий оперативно був госпіталізований. Зараз його стан оцінюється як задовільний, інформує прес-центр штабу АТО.
На Приморському напрямку ворог випустив 6 мін калібру 82 міліметри на підступах до Широкиного. А з гранатометів обстріляв наші укріплення неподалік Водяного.
На Луганському напрямку факти застосування противником стрілецької зброї зафіксовані у районі Кримського.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО терористи 24 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.
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