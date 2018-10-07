З початку доби бойовики відкривали вогонь лише на Маріупольському напрямку Зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню

З початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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"Протягом поточної доби з 7 ранку до 18:00 російські окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь на Маріупольському напрямку із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в районі Лебединського, Широкиного і Водяного", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил. Відзначається, що втрат особового складу Об'єднаних сил немає. "Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі і дотримуються режиму припинення вогню", - наголосили в штабі. Нагадаємо, на Донбасі незаконні збройні формування (НЗФ) обстріляли житлові будинки в Золотому-4. 9 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська порушували встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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