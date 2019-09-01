З початку доби бойовики відкривали вогонь один раз - на Донецькому напрямку
"Опорні пункти наших військ було обстріляно з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню.
"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - наголосили в штабі.
Нагадаємо, 8 січня російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано.
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