З початку доби бойовики відкривали вогонь один раз - на Донецькому напрямку Втрат серед ЗСУ немає

З початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Фото: Iv Bogdan/facebook.com

"Опорні пункти наших військ було обстріляно з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Зазначається, що, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню. "Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - наголосили в штабі. Нагадаємо, 8 січня російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано.

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