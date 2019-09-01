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З початку доби бойовики відкривали вогонь один раз - на Донецькому напрямку

Втрат серед ЗСУ немає
З початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
З початку доби бойовики відкривали вогонь один раз - на Донецькому напрямку Фото: Iv Bogdan/facebook.com

"Опорні пункти наших військ було обстріляно з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку. Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що, незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові продовжують контролювати дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, 8 січня російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не обліковано.

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09 01 2019 19:57
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