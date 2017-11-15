З початку доби бойовики вісім разів обстріляли позиції ЗСУ

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник сьогодні не постраждав

Оперативна обстановка в районі проведення АТО впродовж дня суттєвих змін не зазнала.

Російсько-окупаційні війська, на різних ділянках фронту, продовжують порушувати перемир’я. Загалом же з початку доби ворог вісім разів відкривав вогонь по підрозділах українського війська, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, ще на світанку, російські найманці обстріляли зі 120-мм міномету оборонців Травневого, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів – захисників Новолуганського. Також по одній збройній провокації було зафіксовано неподалік Кримського і Донця, де окупанти били по наших опорних пунктах із гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли оборонні укріплення поблизу Водяного, Новомихайлівки та Авдіївки з піхотного озброєння, а підступи до Пісків ще й з 82-мм міномету.

У випадках прямої загрози безпеці, військовослужбовці Збройних Сил України застосовували по ворогу зброю, не заборонену Мінськими домовленостями, а саме – гранатомети та великокаліберні кулемети.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник сьогодні не постраждав.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військовослужбовців у районі Широкиного та Старогнатівки.