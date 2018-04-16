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З початку доби бойовики здійснили 22 обстріли по ЗСУ, - штаб

Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав
У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.
З початку доби бойовики здійснили 22 обстріли по ЗСУ, - штаб Фото:volynnews.com

Станом на 18.00 зафіксовано 22 обстріли українських опорних пунктів, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, озброєння БМП й великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Верхньоторецького та Авдіївки. Крім цього з гранатометів та стрілецької зброї агресор обстрілював укріплення ЗСУ поблизу Новотроїцького та Мар’їнки, з бронетранспортерів – неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів – в районі Лебединського. Також з гранатометів та снайперської зброї вогонь вівся поблизу Широкиного.

На Луганському напрямку бойовики застосували озброєння БМП та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Крім цього, з гранатометів обстріляні оборонці Кримського, а з великокаліберних кулеметів – Новолуганського. 

Унаслідок ворожого вогню жоден український військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська, ігноруючи режим повного припинення вогню, здійснили 59 обстрілів позицій Збройних Сил України.

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16 04 2018 19:16
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