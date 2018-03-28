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З початку доби бойовики здійснили 24 обстріли позицій ЗСУ

Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали
Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню.
З початку доби бойовики здійснили 24 обстріли позицій ЗСУ Фото: з вільних джерел

Від початку доби агресор здійснив 24 обстріли позицій українських захисників, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку із 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП ворог вів вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Павлополя та Гнутового. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Водяного, Новотроїцького, Опитного та Широкиного. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по укріпленнях ЗСУ неподалік Пісків і Талаківки, а з стрілецької зброї - в районі Кам’янки. 

На Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано. Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали.

Нагадаємо, що за минулу добу, 27 березня, бойовики 32 рази порушили перемир'я - жоден український воїн не постраждав.

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28 03 2018 18:57
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