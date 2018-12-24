Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З початку доби на Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, один військовий поранений

Бойовики двічі застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння
Протягом доби 24 грудня станом на 18-ту годину бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, Під час бойових дій один український військовослужбовець дістав поранення, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
З початку доби на Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, один військовий поранений

Бойовики двічі застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння, повідомляє "Громадське". Зокрема, з мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали позиції військ в районі населеного пункту Кряківка на Луганському напрямку та поблизу селища Водяне на Маріупольському напрямку.

Окрім того, за даними штабу, велися обстріли в районі населеного пункту Новоолександрівка на Попаснянському напрямку, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук на Донецькому напрямку, а також в поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Додамо, протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 20:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.