З початку доби на Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, один військовий поранений

Протягом доби 24 грудня станом на 18-ту годину бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, Під час бойових дій один український військовослужбовець дістав поранення, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Бойовики двічі застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння, повідомляє "Громадське". Зокрема, з мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали позиції військ в районі населеного пункту Кряківка на Луганському напрямку та поблизу селища Водяне на Маріупольському напрямку.

Окрім того, за даними штабу, велися обстріли в районі населеного пункту Новоолександрівка на Попаснянському напрямку, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук на Донецькому напрямку, а також в поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Додамо, протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку.