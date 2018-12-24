З початку доби на Донбасі бойовики здійснили 11 обстрілів, один військовий поранений
Бойовики двічі застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння, повідомляє "Громадське". Зокрема, з мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали позиції військ в районі населеного пункту Кряківка на Луганському напрямку та поблизу селища Водяне на Маріупольському напрямку.
Окрім того, за даними штабу, велися обстріли в районі населеного пункту Новоолександрівка на Попаснянському напрямку, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук на Донецькому напрямку, а також в поблизу населених пунктів Чермалик, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.
Додамо, протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку.
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