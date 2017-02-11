З початку доби на Донбасі поранено одного військового

З півночі в зоні АТО бойовики дещо зменшили кількість обстрілів. Один український військовий отримав поранення.

Це сталося в результаті обстрілу вночі поблизу Кам'янки на Донецькому напрямку. Зараз потерпілий перебуває в військово-медичному закладі і стан його здоров'я оцінюється як задовільний, повідомляє штаб АТО.

Крім того, біля Кримського окупанти двічі били по позиціях військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приморському напрямку противник в черговий раз застосовував міномети калібру 120 міліметрів на підступах до Старогнатівки.

Всього з початку доби російсько-окупаційні угруповання чотири рази порушили перемир'я. Збройні Сили України тричі застосовували зброю на ураження противника.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 листопада, незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я - один воїн ЗСУ загинув, ще двоє - травмовані.

Упродовж жовтня 2017 року під час бойових дій на сході України, за офіційними даними, загинули одинадцять військовослужбовців Збройних сил України, поранень зазнали 47 бійців.

