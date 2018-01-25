З початку доби на Донбасі поранено одного військового ЗСУ

З початку доби на Донеччині зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

"Незважаючи на невелику кількість обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню немає. Російсько-окупаційні угруповання на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь. За сьогодні зафіксовано два факти порушення режиму тиші", - повідомляє прес-центр антитерористичної операці.

На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по опорних пунктах української армії навколо Новотроїцького. Також з гранатометів різних видів бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Водяного на Приазов'ї.

У результаті ворожого обстрілу один боєць отримав поранення. Військові лікарі кваліфікують його стан як задовільний.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу підконтрольного бойовикам Докучаєвська на Донеччині поранено шестеро цивільних.