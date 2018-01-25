З початку доби на Донбасі поранено одного військового ЗСУ
"Незважаючи на невелику кількість обстрілів, повного дотримання режиму припинення вогню немає. Російсько-окупаційні угруповання на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь. За сьогодні зафіксовано два факти порушення режиму тиші", - повідомляє прес-центр антитерористичної операці.
На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів бойовики вели вогонь по опорних пунктах української армії навколо Новотроїцького. Також з гранатометів різних видів бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Водяного на Приазов'ї.
У результаті ворожого обстрілу один боєць отримав поранення. Військові лікарі кваліфікують його стан як задовільний.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу підконтрольного бойовикам Докучаєвська на Донеччині поранено шестеро цивільних.
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