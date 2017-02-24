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З початку доби на Донбасі поранено п'ятьох українських військових, - штаб АТО

Бойовики знову обстрілюють Авдіївку
Станом на 18.00 24 лютого 2017 року російсько-окупаційні війська на Донбасі 47 разів обстріляли позиції українських військових.
З початку доби на Донбасі поранено п Фото:112.ua

На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному. По Широкиному – вогонь вели і БМП противника, повідомляє прес-центр штабу АТО 

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів неодноразово – Троїцьке, Дачу, Зайцеве, Авдіївку. Також з грантометів протягом всього дня – Авдіївку, Майорськ, Зайцеве, Піски, Луганське. 

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Троїцьке та Новозванівку. 

П’ятеро наших військових поранено.

Окрім того, за  словами пікера прес-центру АТО Леоніда Матюхіна, бойовики обстрілюють Авдіївку протягом півгодини, інформує "112 Україна".

"Секунд 40, як був крайній обстріл, крайній приліт. Я стою прямо на краю міста. Ну принаймні 20 прильотів не були точно по місту, це далеко від міста. Ймовірно, влучають по наших позиціях. Можливо, потрапляють танки або САУ по промці, і такі дуже гучні вибухи. Напевно, влучає в бетон, покриття (бо дуже голосно) з великого калібру", - повідомив Матюхін.

Також Леонід Матюхін заявив, що за інформацією голови ВЦА Павла Жебрівського, по місту влучень не було.

Нагадаємо, що сьогодні керівництво Донецької фільтрувальної станції прийняло рішення про зупинку станції та евакуацію персоналу через обстріли бойовиків.

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24 02 2017 18:58
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