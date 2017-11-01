З початку доби на Донбасі поранений один військовослужбовець
На Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар'їнці.
По Мар'їнці також стріляли із БТР, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії терористи били по Троїцькому. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів і гранатометів стріляли по Новозванівці, з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів - по Кримському.
На Донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупаційні війська обстрілювали позиції військових в районі Троїцького. З гранатометів і стрілецької зброї били по Авдіївці і Зайцевому. По Опитному також вів вогонь снайпер.
Нагадаємо, що за минулу добу, що минула внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє бійців були поранені.
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