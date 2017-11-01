З початку доби на Донбасі поранений один військовослужбовець

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 23 обстріли з боку бойовиків, поранений один військовослужбовець ЗСУ.

На Маріупольському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по Павлополю, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці, Мар'їнці.

По Мар'їнці також стріляли із БТР, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії терористи били по Троїцькому. Зі 120- та 82-міліметрових мінометів і гранатометів стріляли по Новозванівці, з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів - по Кримському.

На Донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупаційні війська обстрілювали позиції військових в районі Троїцького. З гранатометів і стрілецької зброї били по Авдіївці і Зайцевому. По Опитному також вів вогонь снайпер.

Нагадаємо, що за минулу добу, що минула внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє бійців були поранені.