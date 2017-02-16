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З початку доби проросійські війська на Донбасі 11 разів обстріляли позиції ЗСУ

За ніч втрат серед наших військових немає
Протягом ночі російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
З початку доби проросійські війська на Донбасі 11 разів обстріляли позиції ЗСУ Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

"З 11 обстрілів, які сьогодні були, до цієї хвилини (8:18, – ред.) п'ять обстрілів зафіксовано з 120-мм мінометів. Обстрілювали Авдіївку, Кримське, Кам'янку, Верхньоторецьке", - заявив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

Також спікер прес-центру штабу АТО зазначив, що всі інші обстріли велися зі стрілецької зброї і гранатометів.

При цьому Матюхін додав, що за ніч втрат серед наших військових немає. 

Нагадаємо, що протягом минулої доби бойовики обстріляли з мінометів позиції Збройних сил України на всіх напрямках, в результаті один український військовий загинув.

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16 02 2017 09:16
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