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ООС: з початку доби уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігалася відносна тиша

Бойовики відкривали вогонь у районі Кримського
З початку поточної доби уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігалася відносна тиша - вогнева активність бойовиків була зафіксована на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Кримське.
ООС: з початку доби уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігалася відносна тиша Фото: espreso.tv

Бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"У результаті бойових дій, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання в повній бойовій готовності, тримають ситуацію під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Один український військовий загинув.

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в межах свого візиту в Україну.

 

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27 11 2018 18:44
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