ООС: з початку доби уздовж лінії зіткнення на Донбасі зберігалася відносна тиша
Бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"У результаті бойових дій, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати завдання в повній бойовій готовності, тримають ситуацію під своїм контролем і готові до реагування на будь-які зміни в обстановці", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.
Нагадаємо, минулої доби бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Один український військовий загинув.
Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в межах свого візиту в Україну.
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