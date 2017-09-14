З початку доби в АТО поранені двоє військовослужбовців

З початку доби активність бойовиків у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі була мінімальною. Зафіксовано три обстріли позицій військових уздовж всієї лінії розмежування.

Близько 14:00 в результаті гранатометного обстрілу позицій ЗСУ в районі Пісків отримали поранення двоє українських військових. Їх відразу госпіталізували, на цей момент стан поранених оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, вранці поблизу Павлополя, на Приморському напрямку, бойовики випустили більш ніж 20 мін калібру 82 мм і били з гранатометів по укріпленнях ЗСУ. В районі Водяного близько 6-ї ранку зафіксовано неприцільний обстріл.

"Сили АТО суворо дотримуються перемир'я, проте у разі загострення обстановки командири на позиціях самостійно визначають ступінь загрози особовому складу і приймають рішення про відкриття вогню у відповідь", - повідомляє прес-центр АТО.

Нагадаємо, за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.

Бойовики "ДНР" сьогодні передали на підконтрольну Україні територію 19 засуджених для відбування покарання, повідомили в прес-службі вітчизняного омбудсмена.