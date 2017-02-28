З початку доби в зоні АТО загинули двоє українських військових, - штаб
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів – Гнутове, Широкине, Водяне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вів вогонь снайпер, повідомляє прес-центру штабу АТО.
На Донецькому напрямку танк обстрілював шахту Бутівку. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам’янку, Авдіївку та Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівку, Авдіївку та Луганське.
На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії – Кримське, а з стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новоолександрівку.
Нагадаємо, що сьогодні зранку бойовики обстріляли позиції прикордонників та ЗСУ біля контрольного поста "Мар'їнка".
Протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.
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