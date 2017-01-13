З початку доби в зоні АТО поранено одного військового Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях бійців ЗСУ

З початку доби бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, в результаті один боєць був поранений.

Фото: rbc.ua

Обстріли зафіксовані на всіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбуці. На Маріупольському - обстрілювали з мінометів Широкине і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке та Широкине. По Гнутовому також неодноразово стріляли снайпери. На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Луганське, Північне, Зайцеве і Авдіївку. На Луганському напрямку по Кримському стріляв снайпер. Нагадаємо, за минулу добу штаб АТО нарахував 78 обстрілів з боку бойовиків.

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