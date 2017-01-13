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З початку доби в зоні АТО поранено одного військового

Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях бійців ЗСУ
З початку доби бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, в результаті один боєць був поранений.
З початку доби в зоні АТО поранено одного військового Фото: rbc.ua

Обстріли зафіксовані на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбуці.

На Маріупольському - обстрілювали з мінометів Широкине і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке та Широкине. По Гнутовому також неодноразово стріляли снайпери.

На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Луганське, Північне, Зайцеве і Авдіївку.

На Луганському напрямку по Кримському стріляв снайпер.

Нагадаємо, за минулу добу штаб АТО нарахував 78 обстрілів з боку бойовиків.

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13 01 2017 20:18
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