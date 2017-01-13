CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку доби бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, в результаті один боєць був поранений.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку доби в зоні АТО поранено одного військового
Бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях бійців ЗСУ
Фото: rbc.ua
Обстріли зафіксовані на всіх напрямках.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбуці.
На Маріупольському - обстрілювали з мінометів Широкине і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке та Широкине. По Гнутовому також неодноразово стріляли снайпери.
На Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Луганське, Північне, Зайцеве і Авдіївку.
На Луганському напрямку по Кримському стріляв снайпер.
Нагадаємо, за минулу добу штаб АТО нарахував 78 обстрілів з боку бойовиків.
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