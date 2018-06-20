З початку доби в зоні бойових дій на Донбасі поранено трьох українських військових
"На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі н.п. Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу н.п. Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 20 червня.
"Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах н.п. Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння та не дозволили ворогу покращити тактичне положення", - заявили у прес-центрі.
За даними розвідки, 3 окупантів поранено.
"Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає", - наголосили в ООС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"