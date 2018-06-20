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З початку доби в зоні бойових дій на Донбасі поранено трьох українських військових

Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети
Минулої доби бойовики 26 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння - 3 українських військових отримали поранення.
З початку доби в зоні бойових дій на Донбасі поранено трьох українських військових Фото: ukrinform.ua

"На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі н.п. Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу н.п. Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті прес-центру Операції об'єднаних сил станом на 7:00 20 червня.

"Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах н.п. Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння та не дозволили ворогу покращити тактичне положення", - заявили у прес-центрі.

За даними розвідки, 3 окупантів поранено.

"Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає", - наголосили в ООС.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру ООС, з сьомої ранку до 18:00 вечора, 19 червня бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Один український військовий був поранений.
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20 06 2018 08:27
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