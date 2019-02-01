З початку доби в зоні ООС обстрілів не зафіксовано

Напередодні на Донбасі загинув військовий, ще двох - поранено

1 січня на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Бойовики здійснили три обстріли, в тому числі один - із застосуванням важкого озброєння, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Поблизу Гнутового російські окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм і БМП-1. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї були обстріляні наші позиції поблизу хутора Вільний і Новотошківського на Луганському напрямку.

За даними розвідки, 1 січня одного окупанта було вбито і четверо отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогню не відкривав.

Також, протягом 1 січня у період з 00.00 до 18.00, російські окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню.