CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ1 січня на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З початку доби в зоні ООС обстрілів не зафіксовано
Напередодні на Донбасі загинув військовий, ще двох - поранено
Фото: ООС
Бойовики здійснили три обстріли, в тому числі один - із застосуванням важкого озброєння, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Поблизу Гнутового російські окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм і БМП-1. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї були обстріляні наші позиції поблизу хутора Вільний і Новотошківського на Луганському напрямку.
За даними розвідки, 1 січня одного окупанта було вбито і четверо отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогню не відкривав.
Також, протягом 1 січня у період з 00.00 до 18.00, російські окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню.
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