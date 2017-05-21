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З початку доби втрат серед українських воїнів не було, – штаб АТО

Однак, повідомляють в штабі, бойовики можуть активізуватися в темну пору добу
Від початку доби 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні АТО.
З початку доби втрат серед українських воїнів не було, – штаб АТО Фото: usiter.com

"Впродовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО. Втім, ситуація вздовж усієї лінії фронту відносно стабілізувалась, враховуючи те, що противник не застосовував важкого артилерійського озброєння. З початку доби, станом на цей час, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 21 травня 2017 року.

На Приморському напрямку проросійські озброєні бандформування обстрілювали позиції ЗС України в районі Широкиного, Водяного, Чермалика, Гнутового та Новотроїцького з гранатометів різних модифікацій. А неподалік Лебединського вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку в південному та східному передмісті Авдіївки бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗС України з гранатометів та стрілецької зброї. Також незаконні збройні формування з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів відкривали вогонь по українських позиціях в районі Верхньоторецького.

На Луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ опівдні з 82-мм мінометів обстріляли один з опорних пунктів українських захисників поблизу Новоолександрівки. Неподалік Кримського бойовики били з автоматичних станкових гранатометів. Зі стрілецької зброї – біля населеного пункту Нижньотепле.

"З початку доби втрат серед українських воїнів не було. Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів сил АТО. Однак, враховуючи досвід вогневої активності проросійських бандформувань, противник може знову активізуватись в темну пору добу. Тож, у разі потреби, українські захисники готові дати ворогові гідну відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування", – додають в прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, Бойовики за минулу добу 48 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО на Донбасі.

З початку доби 20 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. П'ятеро українських воїнів зазнали поранень.

 

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21 05 2017 18:20
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