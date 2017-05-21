З початку доби втрат серед українських воїнів не було, – штаб АТО

Однак, повідомляють в штабі, бойовики можуть активізуватися в темну пору добу

Від початку доби 21 травня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні АТО.

"Впродовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил АТО. Втім, ситуація вздовж усієї лінії фронту відносно стабілізувалась, враховуючи те, що противник не застосовував важкого артилерійського озброєння. З початку доби, станом на цей час, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 21 травня 2017 року.

На Приморському напрямку проросійські озброєні бандформування обстрілювали позиції ЗС України в районі Широкиного, Водяного, Чермалика, Гнутового та Новотроїцького з гранатометів різних модифікацій. А неподалік Лебединського вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.