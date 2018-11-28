З початку місяця бензин в Україні подешевшав на дві гривні

З початку листопада оператори сумарно знизили ціни на бензини на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л

Мережі WOG і ОККО 27-28 листопада знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 50 копійок за літр.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG ціна бензину А-92 знизилася до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, ДТ - до 32,49 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", інформує Enkorr.

Таким чином, з початку листопада оператори сумарно знизили ціни на бензини на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л.

Раніше повідомлялося, що роздрібні ціни на паливо мають потенціал до зниження на 2 грн/л.

Нагадаємо, з 25 по 26 жовтня роздрібна вартість автогазу в Україні продовжила зростання на 20-25 коп./л. При цьому, на заправках OKKO в Києві автогаз впритул наблизився до рекордної позначки - 17 грн за літр.