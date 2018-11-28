Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

З початку місяця бензин в Україні подешевшав на дві гривні

З початку листопада оператори сумарно знизили ціни на бензини на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л
Мережі WOG і ОККО 27-28 листопада знизили ціни на бензини і дизельне паливо на 50 копійок за літр.
З початку місяця бензин в Україні подешевшав на дві гривні Фото: EPA/UPG

Зокрема, на станціях ОККО і WOG ціна бензину А-92 знизилася до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, ДТ - до 32,49 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", інформує Enkorr.

Таким чином, з початку листопада оператори сумарно знизили ціни на бензини на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л.

Раніше повідомлялося, що роздрібні ціни на паливо мають потенціал до зниження на 2 грн/л.

Нагадаємо, з 25 по 26 жовтня роздрібна вартість автогазу в Україні продовжила зростання на 20-25 коп./л. При цьому, на заправках OKKO в Києві автогаз впритул наблизився до рекордної позначки - 17 грн за літр.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2018 12:28
ТЕГИ: АЗС, бензин
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.