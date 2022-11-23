З початку місяця в Україну завезли більше 100 тисяч генераторів: яких найбільше

В Україну в період з 1 по 21 листопада 2022 року завезли 136 тисяч різного типу генераторів на суму майже 88 млн доларів.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його даними, за митною пільгою (яка надана постановою КМУ №1260 від 9 листопада) завезли вже 32 тисячі генераторів. Сума наданої пільги 5,2 млн доларів.

В розрізі 136 тисяч генераторів, які завезли вже за листопад найпопулярніші:

- 65% це електрогенератори з іскровим запалюванням (бензинові) потужністю не більш як 7,5 кВА. Таких завезли більше 88 тисяч.

- 5% завезли потужних електрогенераторів з іскровим запалюванням (бензинові) потужністю понад 7,5 кВА, але не більш як 375 кВА.

- 3,3% електрогенераторів із запалюванням від стиснення (дизелем або напiвдизелем) потужністю не більш як 7,5 кВА.