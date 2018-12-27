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З початку ООС бойовики на Донбасі втратили близько 450 чоловік убитими, - Наєв

За даними командувача ООС, ще близько 850 бойовиків отримали поранення
З 30 квітня 2018 року, коли на Донбасі була розпочата операція Об'єднаних сил, втрати в живій силі російських регулярних військових формувань склали близько 450 убитими і близько 850 пораненими.
З початку ООС бойовики на Донбасі втратили близько 450 чоловік убитими, - Наєв Фото: mil.gov.ua

"За даними нашої розвідки, з початку операції Об'єднаних сил втрати противника склали близько 450 убитими і близько 850 пораненими. Крім того, знищено 28 одиниць військової техніки", - повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Він зазначив, що українські військовослужбовці, залучені до ООС, дають і будуть давати адекватну відповідь на кожен випадок обстрілу з боку окупаційних військ. "Жоден постріл ворога не залишається безкарним", - підкреслив Наєв.

Нагадаємо, 30 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав наказ верховного головнокомандувача ЗСУ "Про початок операції Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей". Згідно з наказом, з 14:00 30 квітня 2018 р., відповідно до плану, була розпочата операція Об'єднаних сил.

 

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27 12 2018 14:00
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