З початку ООС бойовики на Донбасі втратили близько 450 чоловік убитими, - Наєв За даними командувача ООС, ще близько 850 бойовиків отримали поранення

З 30 квітня 2018 року, коли на Донбасі була розпочата операція Об'єднаних сил, втрати в живій силі російських регулярних військових формувань склали близько 450 убитими і близько 850 пораненими.

Фото: mil.gov.ua

"За даними нашої розвідки, з початку операції Об'єднаних сил втрати противника склали близько 450 убитими і близько 850 пораненими. Крім того, знищено 28 одиниць військової техніки", - повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна". Він зазначив, що українські військовослужбовці, залучені до ООС, дають і будуть давати адекватну відповідь на кожен випадок обстрілу з боку окупаційних військ. "Жоден постріл ворога не залишається безкарним", - підкреслив Наєв. Нагадаємо, 30 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав наказ верховного головнокомандувача ЗСУ "Про початок операції Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей". Згідно з наказом, з 14:00 30 квітня 2018 р., відповідно до плану, була розпочата операція Об'єднаних сил.

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