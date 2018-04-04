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Від початку року 20 тисяч боржників погасили борги по виплаті аліментів

Деякі стали платити наперед
З початку дії закону про неплатників аліментів борги перед дітьми погасили 20 тисяч боржників.
Від початку року 20 тисяч боржників погасили борги по виплаті аліментів Фото: з відкритих джерел

Деякі стали платити наперед, щоб у майбутньому уникнути проблем.

В цілому, з початку дії закону дітям виплатили 725 млн гривень аліментів, - повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

Нагадаємо, арештоване майно боржників аліментів почали продавати на онлайн-аукціоні OpenMarket.

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Як відомо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.

 
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04 04 2018 12:36
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