Від початку року 20 тисяч боржників погасили борги по виплаті аліментів Деякі стали платити наперед

З початку дії закону про неплатників аліментів борги перед дітьми погасили 20 тисяч боржників.

Фото: з відкритих джерел

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