Від початку року 20 тисяч боржників погасили борги по виплаті аліментів
Деякі стали платити наперед, щоб у майбутньому уникнути проблем.
В цілому, з початку дії закону дітям виплатили 725 млн гривень аліментів, - повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
Закон #ЧужихДітейНеБуває працює: 725 млн грн аліментів виплачено дітям-жертвам економічного насильства в 2018 році.— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 квітня 2018 р.
Вже 20 тисяч боржників повністю погасили борги з аліментів. Деякі навіть платять наперед, щоб не мати проблем у майбутньому.#МінЮст #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО
Нагадаємо, арештоване майно боржників аліментів почали продавати на онлайн-аукціоні OpenMarket.
ЧИТАЙТЕ: Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА
Як відомо, 7 грудня Верховна Рада заборонила керувати автівкою, виїжджати за кордон і полювати тим батькам, які понад півроку не сплачують аліменти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це