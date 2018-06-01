З початку року біометричний контроль на в'їзді в Україну пройшли понад 22,5 тис осіб

З початку 2018 року біометричний контроль на в'їзді в Україну пройшли понад 22,5 тисяч осіб, з них майже 15,5 тисяч - громадяни Росії.

"В цілому з початку року понад 22,5 тисячі осіб пройшли біометричний контроль. Це громадяни 70 країн, які згідно з рішенням РНБО мають проходити біометричний контроль. З цих 22,5 тисячі майже 15,5 тисяч - громадяни Російської Федерації", - повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За інформацією ДПСУ, система біометричного контролю працює ефективно, "серйозних проблем не помічено".

За словами Слободяна, база біометричного контролю наразі лише наповнюється, тому пов'язувати непропуск громадян в Україну з її функціонуванням передчасно.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року на кордоні розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни.

27 грудня 2017 року Україна запустила тестовий режим біометричного контролю на кордоні з Росією.

Біометричний контроль на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом не стосується громадян України, які проживають на півострові.

Нова система фіксації біометричних даних не тільки дозволяє контролювати термін перебування в країні, але і підключена до баз даних Інтерполу. На кордоні перевіряються паспорти, ID-картки, водійські посвідчення і навіть техпаспорти.