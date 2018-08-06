З початку року хакери вкрали $1,1 мільярда доларів в криптовалюті

Найчастіше мова йде не про злочинні угруповання, а про простих користувачів

З початку 2018 року зловмисники викрали понад $1,1 мільярда в криптовалюті.

У компанії нарахували в дарквебі 12 тисяч майданчиків з 34 тисячами пропозицій, якими можуть скористатися для викрадення коштів навіть далекі від хакерства і технологій особи, повідомляє CoinTelegraph з посиланням на фахівців компанії Carbon Black, що працює у сфері кібербезпеки.

Ціна на шкідливе ПЗ може стартувати від $1 долара, а в середньому воно обходиться в $224 і навіть має користувацьку підтримку.

В цілому ринок в компанії оцінили в $6,7 млн.

Розкраданнями найчастіше займаються безробітні інженери, які шукають будь-який заробіток, а також організовані угруповання.

Атакам найчастіше піддаються криптобіржі: на них припало 27% активності зловмисників. 21% атак пов'язаний з атаками на компанії: часто зловмисники зламують внутрішні системи і вимагають криптовалюту як викуп.

При цьому біткоїни воліють отримати 10% хакерів, Ethereum - 11%, а Monero - 44%. Найбільша кількість інцидентів зафіксована в США, Китаї і Великобританії.

Нагадаємо, кіберполіція викрила хакера, який продавав віруси за криптовалюту.