З початку року іноземці в Україні скоїли майже тисячу злочинів, - поліція

Щодо 521 іноземця та осіб без громадянства було прийнято рішення про примусове повернення чи видворення за межі держави

Кількість злочинів з боку іноземців в Україні вже сягнула 950 випадків лише за цей рік.

"Встановлено, що упродовж цього року на території України іноземцями вчинено 950 злочинів", – йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

Так, щодо 521 іноземця та осіб без громадянства було прийнято рішення про примусове повернення чи видворення за межі держави. З них – 322 рішення були задоволені та виконані.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін наголосив, що для ефективної протидії злочинній діяльності цих осіб необхідно прийняти інструкцію з взаємодії Національної поліції, Державної прикордонної та Державної міграційної служб.

"Зокрема, їхнього затримання, передачі для прийняття рішення з поліції до міграційної служби, складання адміністративних матеріалів, доставки до пунктів тимчасового перебування іноземців", – зазначив Аброськін.

Нагадаємо, що в лютому Нацполіція розпочала оперативно-профілактичну операцію "Мігрант".