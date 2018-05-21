З початку року іноземці в Україні скоїли майже тисячу злочинів, - поліція
"Встановлено, що упродовж цього року на території України іноземцями вчинено 950 злочинів", – йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.
Так, щодо 521 іноземця та осіб без громадянства було прийнято рішення про примусове повернення чи видворення за межі держави. З них – 322 рішення були задоволені та виконані.
Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін наголосив, що для ефективної протидії злочинній діяльності цих осіб необхідно прийняти інструкцію з взаємодії Національної поліції, Державної прикордонної та Державної міграційної служб.
"Зокрема, їхнього затримання, передачі для прийняття рішення з поліції до міграційної служби, складання адміністративних матеріалів, доставки до пунктів тимчасового перебування іноземців", – зазначив Аброськін.
Нагадаємо, що в лютому Нацполіція розпочала оперативно-профілактичну операцію "Мігрант".
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