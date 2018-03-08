З початку року на Донбасі загинули 29 цивільних, ще 132 отримали поранення, - ОБСЄ

Також місія ОБСЄ констатує зменшення на 85% порушень режиму припинення вогню на Донбасі 26 липня - 2 серпня

За станом на кінець липня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні підтверджують загибель 29 мирних жителів на Донбасі з початку 2018 року.

Про це в ході брифінгу розповів перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає "112 Україна".

"З 1 січня і до кінця липня наші спостерігачі підтверджують 161 жертву серед цивільного населення. 29 загинули і 132 були поранені", - розповів Хуг.

Також в ОБСЄ констатують зменшення на 85% порушень режиму припинення вогню на Донбасі 26 липня - 2 серпня.

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували понад 4 тис. порушень режиму припинення вогню", - сказав Хуг.

Спостерігачі місії, за його словами, зафіксували також 57 одиниць важкого озброєння, розміщених в порушення ліній виводу: 44 у непідконтрольних і 13 - у підконтрольних українському уряду територіях.