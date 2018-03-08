Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

З початку року на Донбасі загинули 29 цивільних, ще 132 отримали поранення, - ОБСЄ

Також місія ОБСЄ констатує зменшення на 85% порушень режиму припинення вогню на Донбасі 26 липня - 2 серпня
За станом на кінець липня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні підтверджують загибель 29 мирних жителів на Донбасі з початку 2018 року.
З початку року на Донбасі загинули 29 цивільних, ще 132 отримали поранення, - ОБСЄ Фото: novayagazeta.ru

Про це в ході брифінгу розповів перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає "112 Україна".

"З 1 січня і до кінця липня наші спостерігачі підтверджують 161 жертву серед цивільного населення. 29 загинули і 132 були поранені", - розповів Хуг.

Також в ОБСЄ констатують зменшення на 85% порушень режиму припинення вогню на Донбасі 26 липня - 2 серпня.

"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували понад 4 тис. порушень режиму припинення вогню", - сказав Хуг.

Спостерігачі місії, за його словами, зафіксували також 57 одиниць важкого озброєння, розміщених в порушення ліній виводу: 44 у непідконтрольних і 13 - у підконтрольних українському уряду територіях.

Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 10 реактивних систем залпового вогню "Град" і 30 танків невстановленого зразка поблизу окупованого бойовиками Луганська.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2018 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.