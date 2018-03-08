З початку року на Донбасі загинули 29 цивільних, ще 132 отримали поранення, - ОБСЄ
Про це в ході брифінгу розповів перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає "112 Україна".
"З 1 січня і до кінця липня наші спостерігачі підтверджують 161 жертву серед цивільного населення. 29 загинули і 132 були поранені", - розповів Хуг.
Також в ОБСЄ констатують зменшення на 85% порушень режиму припинення вогню на Донбасі 26 липня - 2 серпня.
"Минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксували понад 4 тис. порушень режиму припинення вогню", - сказав Хуг.
Спостерігачі місії, за його словами, зафіксували також 57 одиниць важкого озброєння, розміщених в порушення ліній виводу: 44 у непідконтрольних і 13 - у підконтрольних українському уряду територіях.
Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 10 реактивних систем залпового вогню "Град" і 30 танків невстановленого зразка поблизу окупованого бойовиками Луганська.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей